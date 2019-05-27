23 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
Полиция, полицейский (2017) | Фото: КП-Югра

В Москве задержана женщина, бросившая сына в игровой комнате ТЦ

В Москве сотрудники полиции задержали мать мальчика, которого она оставила в одном из торговых центров.

26 мая в ТЦ на Лобненской улице женщина оставила в игровой комнате ребенка, на вид около 6 лет, и ушла, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по столице.

Администрация ТЦ спустя семь часов связалась с мамой ребенка по телефону. Однако та отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе. На телефонные звонки она после этого не отвечала.

Личность женщины была установлена. Она задержана и доставлена в отдел полиции. Мальчик передан медикам.

Ранее московская прокуратура отменила постановлении о возбуждении уголовного дела против 21-летней женщины, оставившей свою дочь в поликлинике в Москве.

По данным следствиям, мать и ее сожитель решили, что ребенок будет им мешать. 16 мая женщина с медицинском маской на лице оставила маленькую девочку в поликлинике на севере Москвы и не вернулась за ней. Врачи обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по ст. 125 и 156 УК РФ (оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

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В Москве задержана женщина, бросившая сына в игровой комнате ТЦ

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Теги: женщина, ребенок, торговый центр



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