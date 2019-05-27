Рефтинская птицефабрика заплатит почти 300 миллионов за загрязнение почвы

ОАО "Птицефабрика Рефтинская" выплатит 288 млн руб. по иску Росприроднадзора. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции в силе. Как сообщается в картотеке дел, птицефабрика пыталась оспорить решение, но не смогла, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Рефтинская" складировала стройматериалы и куриный помет на земельных участках.

"Действиями птицефабрики произведена порча почвы в результате несанкционированного размещения отходов на почве, самовольное (незаконное) перекрытие поверхности почвы, в связи с чем при невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, нанесен вред почве как объекту охраны окружающей среды", - говорится в документе.

Также в пробе почв отмечено превышение предельно допустимых концентраций свинца и серы.

В итоге суд взыскал с "Рефтинской" 288 млн руб. за причинённый вред почве.