В Прикамье власть и бизнес обсудили методы вывода России в пятёрку ведущих экономик мира

В Перми на заседании торгово-промышленной палаты обсудили организацию предпринимательского образования в школах. В мероприятии поучаствовал губернатор Максим Решетников. По его мнению, диалог между бизнесом и властью позволяет оперативно устранять административные барьеры. Конечная же задача региональных властей – вывести страну в пятерку ведущих экономик мира, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства..

"Нам нужны иные механизмы стимулирования экономики, создания рабочих мест. Это говорит о том, что нам нужно быть в постоянном контакте с бизнесом, искать новые механизмы и решения", сказал губернатор.

Иллюстрацией этого стало развитие химической промышленности, которое недавно обсуждали с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козака во время его визита в Пермь. По мнению главы региона, важно, чтобы все крупные инвестиции оставались в Прикамье, чтобы в крае были местные подрядчики, проектные организации, чтобы даже работы на аутсорсинге не выходили за границы Пермского края. Нужно, чтобы всё благополучие крупных заказчиков трансформировалось в заказы именно для местных предприятий. Краевые власти готовы к диалогу, готовы рассматривать новые проекты и идеи предпринимателей. Пример – востребованность региона в реализации предпринимательского образования в школах. Это облегчит процесс профориентации для школьников 10-11 классов.

Большая часть вопросов от представителей бизнеса касалась подготовки IT-кадров и развитию цифровой экономики. Так, управляющий АО Промышленное предприятие материально-технического снабжения "Пермснабсбыт" Александр Редекоп поинтересовался, что планируют краевые власти, чтобы дети, студенты, выпускники хотели остаться в Пермском крае, стремились работать на предприятиях региона, чтобы предлагаемые им рабочие места способствовали техническому прорыву региона. Решетников полагает, что, по большому счету, всё, что сейчас делается, все крупные инвестиционные проекты работают на привлечение молодёжи в край. Например, на днях в Перми открылось новое производство пермской площадки "СИБУРа", где стоимость одного рабочего места составляет 100 млн руб. Там созданы высокотехнологичные рабочие места. Также развивается IT-кластер.

"Мы стимулируем, в том числе, появление таких рабочих мест, интересных и востребованных", - сказал губернатор и добавил, что повышается качество высшего образования.

Председатель совета директоров ОАО "Завод железобетонных и строительных конструкций №1" Николай Бухвалов отметил, что "диалог был конструктивным и открытым".

"У нас разные взгляды на решение вопросов, но цель одна: сделать так, чтобы жизнь в Пермском крае стала лучше. Мы люди разные, мы занимаем разные позиции, у нас разный житейский опыт, очевидно, что нам нужно разговаривать, чтобы добиться результата. Есть вопросы, которые нужно всё время проговаривать, чтобы слышать друг друга", - резюмировал бизнесмен.