В предвыборном активе свердловских "единороссов" – олимпиец Шипулин и депутат-бизнесмен Смирнов

В Свердловской области "Единая Россия" провела праймериз по определению кандидатур, которые партия в дальнейшем поддержит на сентябрьских довыборах депутатов в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу №174 и в региональное заксобрание по Орджоникидзевскому одномандатному округу №11. Как пояснили Накануне.RU в свердловском исполкоме "ЕР", следует говорить только о предварительных итогах состоявшегося предварительного голосования, пока их в течение этой недели не утвердят решением регионального политсовета.

Тем не менее, в Серовском избирательном округе "партийным" победителем точно стал биатлонист, Олимпийский чемпион Антон Шипулин, у него около 80% голосов. Остальные распределились (по убывающей ) между выпускником Академии МВД СССР Георгием Соболевым; заместителем генерального директора по работе с государственными структурами в ООО "Агрофирма "Ариант" (предприятие с "пропиской" в Челябинской области) Сергеем Липаниным; пенсионером, председателем благотворительного фонда "Ветераны органов внутренних дел" Владимиром Чермениновым, председателем молодёжного парламента Свердловской области, активистом "Молодой гвардии "ЕР" (МГЕР) Станиславом Масоровым; членом координационного совета, руководителем Свердловского регионального отделения МГЕР Артёмом Николаевым.

В Орджоникидзевском округе Екатеринбурга на первом месте депутат думы Екатеринбурга, учредитель рынка "Омега" и торгово-развлекательного центра "ЭкоМолл Гранат" Владимир Смирнов - более 66%. За ним следуют тренер-преподаватель спортивного клуба боевых единоборств Кирилл Перов, педагог-психолог Мария Харисова, пенсионер Сергей Шестаков и вышеназванный Владимир Черменинов (напомним, что заявка кандидата на участие в нескольких выборных процедурах не противоречит регламенту праймериз). Сердечно-сосудистый хирург Андрей Шерстобитов снял свою кандидатуру с праймериз.

При этом в региональном исполкоме "ЕР" считают, что предварительное голосование "продемонстрировало устойчивый интерес уральцев к выборам". Так, в Серовском округе, где насчитывается 448 тыс. избирателей, при ожидаемой явке 5% на счётные участки пришло 6,82% граждан (более 30 тыс.). Наиболее высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Волчанске - 14,86% от общего числа избирателей.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (148 тыс. избирателей) "единороссы" рассчитывали на явку 3,5%, а по факту оказалось 4,53% (более 6 тыс. человек).

Теперь партийцы поддержат Шипулина на довыборах в Госдуму, а Смирнова – в Законодательное собрание Свердловской области, которые пройдут в сентябре текущего года в Единый день голосования. Ожидается, что официальный старт кампаниям будет дан в конце июня.