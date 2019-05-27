В предвыборном активе свердловских "единороссов" – олимпиец Шипулин и депутат-бизнесмен Смирнов

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Антон Шипулин, агитация, плакат, баннер (2019) | Фото: Политконсультант.ру

В предвыборном активе свердловских "единороссов" – олимпиец Шипулин и депутат-бизнесмен Смирнов

В Свердловской области "Единая Россия" провела праймериз по определению кандидатур, которые партия в дальнейшем поддержит на сентябрьских довыборах депутатов в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу №174 и в региональное заксобрание по Орджоникидзевскому одномандатному округу №11. Как пояснили Накануне.RU в свердловском исполкоме "ЕР", следует говорить только о предварительных итогах состоявшегося предварительного голосования, пока их в течение этой недели не утвердят решением регионального политсовета.
Читайте также:

Тем не менее, в Серовском избирательном округе "партийным" победителем точно стал биатлонист, Олимпийский чемпион Антон Шипулин, у него около 80% голосов. Остальные распределились (по убывающей ) между выпускником Академии МВД СССР Георгием Соболевым; заместителем генерального директора по работе с государственными структурами в ООО "Агрофирма "Ариант" (предприятие с "пропиской" в Челябинской области) Сергеем Липаниным; пенсионером, председателем благотворительного фонда "Ветераны органов внутренних дел" Владимиром Чермениновым, председателем молодёжного парламента Свердловской области, активистом "Молодой гвардии "ЕР" (МГЕР) Станиславом Масоровым; членом координационного совета, руководителем Свердловского регионального отделения МГЕР Артёмом Николаевым.

В Орджоникидзевском округе Екатеринбурга на первом месте депутат думы Екатеринбурга, учредитель рынка "Омега" и торгово-развлекательного центра "ЭкоМолл Гранат" Владимир Смирнов - более 66%. За ним следуют тренер-преподаватель спортивного клуба боевых единоборств Кирилл Перов, педагог-психолог Мария Харисова, пенсионер Сергей Шестаков и вышеназванный Владимир Черменинов (напомним, что заявка кандидата на участие в нескольких выборных процедурах не противоречит регламенту праймериз). Сердечно-сосудистый хирург Андрей Шерстобитов снял свою кандидатуру с праймериз.

При этом в региональном исполкоме "ЕР" считают, что предварительное голосование "продемонстрировало устойчивый интерес уральцев к выборам". Так, в Серовском округе, где насчитывается 448 тыс. избирателей, при ожидаемой явке 5% на счётные участки пришло 6,82% граждан (более 30 тыс.). Наиболее высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Волчанске - 14,86% от общего числа избирателей.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (148 тыс. избирателей) "единороссы" рассчитывали на явку 3,5%, а по факту оказалось 4,53% (более 6 тыс. человек).

Теперь партийцы поддержат Шипулина на довыборах в Госдуму, а Смирнова – в Законодательное собрание Свердловской области, которые пройдут в сентябре текущего года в Единый день голосования. Ожидается, что официальный старт кампаниям будет дан в конце июня.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В предвыборном активе свердловских "единороссов" – олимпиец Шипулин и депутат-бизнесмен Смирнов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Единая Россия, праймериз, Антон Шипулин, Владимир Смирнов, Госдума, ЗакСО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 30.08.2019 15:25 Мск В Свердловской области стартовало досрочное голосование на довыборах в Госдуму
Ранее 26.07.2019 15:45 Мск Свердловский избирком зарегистрировал экс-биатлониста Шипулина на довыборы в Госдуму
Ранее 19.07.2019 11:52 Мск Свердловский избирком зарегистрировал шестого кандидата на довыборы в Госдуму
Ранее 18.07.2019 10:43 Мск Чудновец и другие: свердловский избирком зарегистрировал еще четырех кандидатов на довыборы в Госдуму
Ранее 16.07.2019 14:04 Мск Свердловский облсуд пояснил, почему бизнесмен из "списка Титова" Капчук не сможет участвовать в довыборах в Госдуму
Ранее 15.07.2019 15:15 Мск В Свердловской области завершилось выдвижение кандидатов на осенние довыборы в Госдуму
Ранее 15.07.2019 11:16 Мск Шипулин сдал документы на участие в довыборах в Госдуму и пообещал "заслужить поддержку людей"
Ранее 03.07.2019 05:48 Мск В Серове на довыборы в Госдуму выдвинулись шесть человек
Ранее 02.07.2019 10:26 Мск Конкурентом Шипулина за место в Госдуме стал организатор протеста против "оптимизации" здравоохранения

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.05.2019 21:29 Мск Антон Шипулин выиграл праймериз "Единой России" на довыборы в Госдуму
Ранее 26.05.2019 20:45 Мск В Свердловской области лидерами по явке на праймериз "ЕР" стали Волчанск и Верхотурье
Ранее 26.05.2019 15:50 Мск Ушедший в думу Екатеринбурга депутат заксобрания сообщил, кого видит своим преемником
Ранее 23.05.2019 15:53 Мск Свердловские "единороссы" готовы к "репетиции" выборов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети