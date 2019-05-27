23 Сентября 2020
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У здания дежурят автомобили &quot;скорой помощи&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

СМИ: губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован

СМИ сообщили, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован.
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Информацию о госпитализации главы региона "Интерфаксу" в понедельник подтвердил сотрудник аппарата правительства. При этом собеседник агентства не уточнил причину госпитализации.

Левченко 65 лет. Он возглавляет Иркутскую область с 2015 года.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года губернатор Иркутской области попал в поле зрения правоохранителей из-за незаконной охоты на медведя.

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СМИ: губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован

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Теги: Левченко, госпитализация, губернатор



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Развитие сюжета:

Ранее 27.05.2019 11:57 Мск В правительстве Иркутской области назвали причину госпитализации губернатора Левченко

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