СМИ: губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован

СМИ сообщили, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован.

Информацию о госпитализации главы региона "Интерфаксу" в понедельник подтвердил сотрудник аппарата правительства. При этом собеседник агентства не уточнил причину госпитализации.

Левченко 65 лет. Он возглавляет Иркутскую область с 2015 года.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года губернатор Иркутской области попал в поле зрения правоохранителей из-за незаконной охоты на медведя.