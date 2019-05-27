Вакантное место в тюменской облдуме может занять руководитель строительной компании

Победу в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Тюменскую областную думу одержал руководитель компании "Мостострой 11" Николай Руссу, сообщили Накануне.RU в региональном отделении "ЕР".

По предварительным данным, по итогам праймериз, он набрал 42,8% голосов. Всего для участия в предварительном голосовании заявились восемь человек. Секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов отметил, что предварительное голосование прошло в штатном режиме, сведений о нарушениях не поступило.

Официальные итоги будут озвучены в ближайшее время.

Напомним, в Тюменской областной думе появился вакантный мандат после того, как экс-депутат Олег Чемезов перешел на работу в соседний регион и получил пост заместителя губернатора Свердловской области. Избрался Чемезов по Калининскому одномандатному округу города Тюмени.

Имя своего кандидата первыми озвучили коммунисты – это общественник, "полковник диванных войск" Анатолий Княжев, который активно участвовал и организовывал "мусорные" протесты в Тюмени с начала года. По неподтвержденным данным, от ЛДПР в думу может пойти депутат тюменской гордумы Мурат Тулебаев. "Справедливая Россия"пока также не назвала своего кандидата.