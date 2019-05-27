В Зауралье по вине пьяного водителя трактора погиб маленький мальчик

В Куртамыше пьяный водитель трактора стал виновником гибели своего несовершеннолетнего пассажира.

Инцидент произошел вечером 26 мая - водитель 1962 года рождения на минитракторе КМЗ-12 не справился с управлением, машина опрокинулась, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

В результате мальчик 2011 года рождения от полученных травм умер на месте, сам водитель и еще одна пассажирка - женщина 1985 года рождения получили травмы.