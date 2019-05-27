Сына экс-сенатора, сбившего сотрудника ДПС в Москве, лишали прав за "пьяное вождение"

В отношении сына бывшего члена Совета Федерации Амира Галлямова, который на иномарке сбил инспектора ДТП, возбуждено уголовное дело.

Тимура Галлямова доставили на допрос в Следственный комитет.

Инцидент произошел в Москве. В ночь на 26 мая водителя Toyota Land Cruiser на западе столицы остановили для проверки документов. Владелец авто решил скрыться, а во время погони сбил инспектора ДПС.

Галлямов признался после задержания, что находился под наркотическим опьянением после того, как употребил кокаин. Когда его задержали, молодой человек вел себя неадекватно.

Как передают "Вести", ранее у Амира Галлямова был крупнейший среди сенаторов автопарк - 12 машин. Его сына Тимура в 2015 году лишали прав за "пьяное вождение".

Отметим, полицейский получивший травмы, госпитализирован.