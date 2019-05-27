"Дороги у нас в топе проблем". Алексей Текслер поручил челябинским чиновникам заняться содержанием и ремонтом городских улиц

Политолог Александр Мельников назвал "логичной точкой" решение главы области Алексея Текслера вслед за региональным дорожным министром отправить в отставку начальника управления дорожного хозяйства Челябинска Александра Шабалина, передает корреспондент Накануне.RU.

"Тема знаковая. Дороги вошли в топ-3 проблем, согласно недавней социологии по Челябинску. Именно дорожные контракты, как считается, стоили поста экс-губернатору Дубровскому, и именно экс-министр дорожного хозяйства региона Микулик был первым показательно отправлен Текслером в отставку. Приоритетное внимание к реализации нацпроектов было публично обозначено в качестве первоочередной задачи для врио губернатора на установочной встрече с Путиным. Отсюда вытекают и расставляемые сегодня Текслером акценты: отказ от монополии на дорожные работы в регионе, ставка на независимые контроль и оценку качества работ, прямое обсуждение с горожанами резонансных дорожных проектов. И логичная точка - вслед за региональным дорожным министром в отставку отправлен и главный дорожник областного центра Александр Шабалин", - отметил политолог.

Напомним, 24 мая глава Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал ход дорожных работ в Аргаяшском районе и Челябинске. И если в Аргаяшском районе уже приступили к ремонту и реконструкции дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", то в столице Южного Урала контракты еще не заключены. УФАС трижды приостанавливало проведение аукциона на ремонт дорог с начальной стоимостью 827 млн руб.

Руководителя региона такой подход города к значимому контракту не устроил. Он потребовал от начальника управления дорожного хозяйства Челябинска Александра Шабалина объяснить причины срыва работ в рамках нацпроекта. "Так получилось, наверно, мое упущение", - попытался объяснить Шабалин.

Алексей Текслер также раскритиковал содержание дорог в городе, обозначив, что к нему поступает большое количество жалоб от челябинцев.

"Ни разу не видел, чтобы по тротуарам ездила техника и что-то чистила. Что происходит на тротуарах, непонятно. Никого это не устраивает. У нас по улицам ходить невозможно", - подчеркнул он.

Глава региона поручил первому замруководителя города Наталье Котовой сменить начальника управления дорожного хозяйства, а Александру Шабалину подыскать "менее ответственную работу".

"Наталья Петровна, у меня к вам будет следующая просьба. Надо Александру Юрьевичу посмотреть менее ответственную работу. Пусть ответственный в городе за эту часть будет другой человек. Дайте соответствующие предложения, чтобы город эти решения принял достаточно оперативно. Дороги у нас в топе проблем", - обозначил Алексей Текслер.

"В настоящий момент мы проводим анализ работы, которая проводится в Челябинске по всем контрактам. Сделаны выводы. Там, где были допущены ошибки, они устранены. Мы надеемся, что контракт будет заключен в ближайшее время", - прокомментировала поручения для Накануне.RU первый замглавы города.