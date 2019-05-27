"Спартак" установил клубный антирекорд по забитым голам

Московский "Спартак" установил клубный антирекорд по забитым голам.

В заключительном туре чемпионата России "красно-белые" на выезде уступили "Оренбургу" (0:2) и заняли пятое место в турнирной таблице. Московский клуб установил антирекорд по голам, забив только 36 мячей. Как пишет "Чемпионат", ранее худший показатель был зафиксирован в 2003 году – 38 голов.

Напомним, чемпионом России нынешнего сезона досрочно стал питерский "Зенит". Накануне состоялись матчи заключительного 30-го тура.