Ни нашим, ни вашим. "ЕР" не подпустила к праймериз ни сторонников Чалого, ни сторонников Овсянникова

В севастопольском отделении "Единой России" подвели предварительные итоги предварительного же голосования по отбору кандидатов на выборах в Законодательное собрание города, которые пройдут 8 сентября. Главное, что отмечают буквально все наблюдатели – местные функционеры партии с согласия московских органов по сути не допустили до участия в праймериз ни сторонников депутата Алексея Чалого, ни сторонников губернатора Дмитрия Овсянникова, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом итоги праймериз по ранее достигнутой договоренности будут в Севастополе озвучены не раньше середины июня, напомним, что по всей стране итоги подводились 26 мая. На предварительном этапе внутрипартийного голосования в партсписок "ЕР" попали 24 человека, на восьми одномандатных округах утверждены собственные кандидатуры. Среди них называются депутаты Законодательного собрания Екатерина Алтабаева (сейчас – спикер городского парламента), Михаил Чалый (брат экс-мэра Алексея Чалого), депутат Татьяна Щербакова и т.д. Насколько эти люди "проходимы" как кандидаты от партии на предстоящих выборах в Заксобрание Севастополя, повторимся, большой вопрос. В июне все будет решаться в Москве. А там и федеральные чиновники, и представители "Единой России" порядком устали от противостояния команды губернатора Дмитрия Овсянникова и сторонников депутата Алексея Чалого, что и обусловило допуск и не допуск наиболее активных участников противостояния до внутрипартийного голосования.

Стоит отметить, что "команда Чалого" принесла документы на праймериз в Севастополе буквально за день до голосования, что, естественно, исключало любую возможность адекватного участия в кампании. Например, в дебатах так и не участвовала отобранная формально спикер Законодательного собрания Екатерина Алтабаева, собственно, как и другие оппозиционеры из городского парламента. У сторонников губернатора Овсянникова другая проблема – сегодня все активнее говорят о скорой отставке с поста руководителя города федерального значения, тем более что поводов для этого действительно хоть отбавляй. Буквально на прошлой неделе Овсянников получил еще один "черный шар" из Кремля из-за проблем с освоением федеральных средств и целевых программ.

В 2019 году выборы пройдут в 45 субъектах РФ. В 18 регионах – выборы высших должностных лиц, в 13 – кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 21 – кампании по избранию депутатов административных центров, в трех – выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 тыс. 231 мандат. Предстоят досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

Добавим, что, по данным сайта "ЕР", явка на предварительное голосование на утро 27 мая была зафиксирована по стране на уровне 9,35%.