23 Сентября 2020
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Общество Пермский край
электричка, скоростной поезд &quot;Ласточка&quot;, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

Прикамье может лишиться "Ласточек" из-за граффити

Пермский край может лишиться "Ласточек" из-за того, что один из составов "украсили" граффити, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Пермской пригородной компании".
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"Акция" уличных художников прошла в ночь с 24 на 25 мая. Граффити появилось на составе, курсирующем между Пермью и Кунгуром. Поезд уже отмыли, и скоро он снова выйдет на линию. Однако случившееся может привести к тому, что регион лишится скоростных поездов.

"По условиям договора аренды с "РЖД", "Ласточку" у пермяков могут отозвать, если подобное повторится. Чтобы у нас с вами не забрали полюбившийся и удобный транспорт, Пермская пригородная компания просит всех любителей граффити так не делать", - говорится в заявлении перевозчика.

Глава краевого минтранса Николай Уханов в своём Instagram назвал случившееся "очень неприятной историей".

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Прикамье может лишиться "Ласточек" из-за граффити

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Теги: Ласточка, граффити, Николай Уханов



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