В Пулково сел самолет с отказавшим двигателем

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту "Пулково".

Начата доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел 26 мая. Airbus A330, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил посадку с одним отказавшим двигателем.

Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался.

Рейс приземлился в 18:59. Обратный вылет самолета в Пекин должен был отправиться в 20:10. Однако, по данным СМИ, рейс задержан почти на двадцать часов.

26 мая пассажиры самолета "Боинг-737-500" авиакомпании "Utair", который после вылета из Сургута вернулся в аэропорт из-за сработки датчика стабилизатора, улетели в Худжанд на другом авиалайнере.

Напомним, после набора высоты в самолете сработал датчик стабилизатора. Командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 134 пассажира и шесть членов экипажа. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку.