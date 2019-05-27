23 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
самолёт а-320 airbus полёт (2016) | Фото: Накануне.ru

В Пулково сел самолет с отказавшим двигателем

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту "Пулково".

Начата доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел 26 мая. Airbus A330, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил посадку с одним отказавшим двигателем.

Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался.

Рейс приземлился в 18:59. Обратный вылет самолета в Пекин должен был отправиться в 20:10. Однако, по данным СМИ, рейс задержан почти на двадцать часов.

26 мая пассажиры самолета "Боинг-737-500" авиакомпании "Utair", который после вылета из Сургута вернулся в аэропорт из-за сработки датчика стабилизатора, улетели в Худжанд на другом авиалайнере.

Напомним, после набора высоты в самолете сработал датчик стабилизатора. Командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 134 пассажира и шесть членов экипажа. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку.

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В Пулково сел самолет с отказавшим двигателем

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Теги: пулково, самолет, пекин



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