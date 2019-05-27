В Пулково сел самолет с отказавшим двигателем
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту "Пулково".
Начата доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.
Инцидент произошел 26 мая. Airbus A330, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил посадку с одним отказавшим двигателем.
Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался.
Рейс приземлился в 18:59. Обратный вылет самолета в Пекин должен был отправиться в 20:10. Однако, по данным СМИ, рейс задержан почти на двадцать часов.
26 мая пассажиры самолета "Боинг-737-500" авиакомпании "Utair", который после вылета из Сургута вернулся в аэропорт из-за сработки датчика стабилизатора, улетели в Худжанд на другом авиалайнере.
Напомним, после набора высоты в самолете сработал датчик стабилизатора. Командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 134 пассажира и шесть членов экипажа. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.
Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку.