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Общество Тюменская область Уральский ФО
Рэпер Face (2019) | Фото: vk.com

На концерте рэпера Face могут повысить возрастное ограничение из-за "аморальности его произведений"

Уполномоченный по правам ребенка Тюменской области Андрей Степанов не поддержал требование областного родительского комитета об отмене концерта рэп-исполнителя FACE, однако высказался о необходимости поднять возрастное ограничение на мероприятии, передает корреспондент Накануне.RU.

Ответное письмо Степанова опубликовано на сайте комитета.

"Считаю, что тексты песен изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе, пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы. В них содержатся призывы к демонстративному неподчинению нормам права, хулиганским выходкам, насилию и скрытая пропаганда возможности молодого поколения употреблять наркотические средства", - говорится в тексте письма. Омбудсмен сообщает, что аудитории внушается, что некоторые наркотические средства является безопасным.

Детский омбудсмен призвал прокуратуру и полицию установить на концерте возрастное ограничение 18+. Отметим, что сейчас возрастное ограничение - указано как 16+.

Напомним, концерт был запланирован на 1 июня - День защиты детей.

Добавим, что два года назад исполнитель уже собирался вступить в Тюмени, однако тогда после заявления представителей ТРК в прокуратуру, концерт отменили. В организации полагают, что нецензурная лексика его "песен" просто зашкаливает.

"Тексты примитивны и низкоинтеллектуальны. Содержание их – откровенная пропаганда наркотических средств, сексуальной разнузданности, насилия, суицидальных наклонностей. Выступление Face планируется 1 июня, в День защиты детей, в КТЗ "Байконур". Призываем всех – родителей, педагогов, учителей, общественных деятелей – проявить бдительность и все сделать для того, чтобы подростки не попали на это развратное зрелище. В идеале концерт должен быть отменен.Тюменский родительский комитет подготовил соответствующее заявление в прокуратуру", - говорится в заявлении ТРК.

Ранее аналогичные аргументы приводили активисты из Сургута, которые требовали отменить концерты Элджея и Егора Крида.

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На концерте рэпера Face могут повысить возрастное ограничение из-за "аморальности его произведений"

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Теги: Face, тюменский родительский комитет, концерт



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Ранее 10.06.2019 11:18 Мск Тюменская прокуратура признала тексты Face вредными для здоровья

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Ранее 20.05.2019 15:50 Мск Тюменский родком требует отмены концерта рэпера Face из-за "аморальности его произведений"

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