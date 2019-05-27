Итоги РПЛ: "Локомотив" завоевал прямую путевку в Лигу чемпионов, ЦСКА - в Лигу Европы

Накануне состоялись матчи заключительного 30 тура чемпионата России по футболу.

Досрочно выигравший турнир петербургский "Зенит" уверенно обыграл дома "Енисей" (4:1) и провел накануне грандиозный чемпионский парад. "Сине-бело-голубые" выступят в будущем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. В составе "Зенита" последний матч провел португальский защитник Луиш Нету, с которым трогательно попрощались болельщики. Возможно, свой последний матч за "Зенит" провел капитан клуба - Александр Анюков.

Московский "Локомотив" завершил сезон на втором месте, обыграв "Уфу" со счетом 1:0. "Железнодорожники" благодаря победе гарантировали себе прямую путевку в групповой этап ЛЧ. Ранее столичный клуб завоевал второй по значимости трофей в России - кубок страны.

На третьем месте завершил сезон "Краснодар", накануне обыгравший с минимальным счетом "Рубин" (1:0). "Быки" начнут свой путь в ЛЧ с квалификационного этапа. Последние матчи за клуб провели Шарль Каборе и Маурисио Перейра.

ЦСКА и "Спартак" разыграли четвертое и пятое место. Армейцы в последнем туре уверенно разгромили самарские "Крылья Советов" со счетом 6:0, "Спартак" же смазал концовку турнира и уступил на выезде "Оренбургу" (0:2), опустившись на строчку ниже в таблице. Таким образом, ЦСКА попадает в Лигу Европы напрямую, "Спартак" начнет свой путь с третьего квалификационного раунда.

Еще одну путевку в квалификацию Лиги Европы завоевал "Арсенал", занявший в чемпионате шестое место. Тульский клуб начнет борьбу со второго этапа квалификации.

😉👍Матч завершен. Отменный футбол мы сегодня увидели в исполнении обеих команд, а туляков еще отметим и за несгибаемый характер. Спасибо нашей команде, спасибо болельщикам за этот матч и за весь сезон! До встречи в сезоне-2019/20! pic.twitter.com/3WRB0qOFnX — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 26 мая 2019 г.

На новом стадионе провели свой первый матч футболисты московского "Динамо". Зрители, посетившие вчера "ВТБ Арену", смогли увидеть шесть забитых мячей.

Махачкалинский "Анжи" вместе с красноярским "Енисеем" досрочно вылетели в ФНЛ. Дагестанский клуб несмотря на колоссальные финансовые трудности боролся до конца и красиво попрощался в Премьер-лигой.

😢 «Анжи» прощается с #РПЛ



👏 Команда и болельщики благодарят главного тренера Магомеда Адиева за борьбу. Присоединяемся! pic.twitter.com/bAqpjuNiMC — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 26 мая 2019 г.

В стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ поборются "Крылья Советов" и "Уфа".

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🥇 «Зенит» ➡️ группа ЛЧ и первая корзина

🥈 «Локомотив» ➡️ группа ЛЧ

🥉 «Краснодар» ➡️ дебют в ЛЧ с 3-го квалификационного раунда

💪 ЦСКА ➡️ группа ЛЕ

🖐️ «Спартак» ➡️ 3-й квалификационный раунд ЛЕ

👍 «Арсенал» ➡️ дебют в еврокубках со 2-го квалификационного раунда ЛЕ pic.twitter.com/MkJuCr57TL — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 26 мая 2019 г.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, на счету которого 15 мячей. У ближайшего преследователя - Сердара Азмуна из "Зенита" - 13 забитых голов в турнире.

Фёдор Чалов — лучший бомбардир!



С 1⃣5⃣ голами Чалов выиграл гонку бомбардиров #РПЛ сезона-2018/19! pic.twitter.com/XIbiIZbrNc — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 мая 2019 г.

Матчи РПЛ в сезоне-2018/19 посетили 4 млн 36 тыс. 196 болельщиков, что является рекордом по посещаемости.