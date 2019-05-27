23 Сентября 2020
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Спорт В России
ФК Локомотив, Эдер, Алексей Миранчук (2019) | Фото: twitter.com/fclokomotiv

Итоги РПЛ: "Локомотив" завоевал прямую путевку в Лигу чемпионов, ЦСКА - в Лигу Европы

Накануне состоялись матчи заключительного 30 тура чемпионата России по футболу.

Досрочно выигравший турнир петербургский "Зенит" уверенно обыграл дома "Енисей" (4:1) и провел накануне грандиозный чемпионский парад. "Сине-бело-голубые" выступят в будущем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. В составе "Зенита" последний матч провел португальский защитник Луиш Нету, с которым трогательно попрощались болельщики. Возможно, свой последний матч за "Зенит" провел капитан клуба - Александр Анюков.

Московский "Локомотив" завершил сезон на втором месте, обыграв "Уфу" со счетом 1:0. "Железнодорожники" благодаря победе гарантировали себе прямую путевку в групповой этап ЛЧ. Ранее столичный клуб завоевал второй по значимости трофей в России - кубок страны.

На третьем месте завершил сезон "Краснодар", накануне обыгравший с минимальным счетом "Рубин" (1:0). "Быки" начнут свой путь в ЛЧ с квалификационного этапа. Последние матчи за клуб провели Шарль Каборе и Маурисио Перейра.

ЦСКА и "Спартак" разыграли четвертое и пятое место. Армейцы в последнем туре уверенно разгромили самарские "Крылья Советов" со счетом 6:0, "Спартак" же смазал концовку турнира и уступил на выезде "Оренбургу" (0:2), опустившись на строчку ниже в таблице. Таким образом, ЦСКА попадает в Лигу Европы напрямую, "Спартак" начнет свой путь с третьего квалификационного раунда.

Еще одну путевку в квалификацию Лиги Европы завоевал "Арсенал", занявший в чемпионате шестое место. Тульский клуб начнет борьбу со второго этапа квалификации.

На новом стадионе провели свой первый матч футболисты московского "Динамо". Зрители, посетившие вчера "ВТБ Арену", смогли увидеть шесть забитых мячей.

Махачкалинский "Анжи" вместе с красноярским "Енисеем" досрочно вылетели в ФНЛ. Дагестанский клуб несмотря на колоссальные финансовые трудности боролся до конца и красиво попрощался в Премьер-лигой.

В стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ поборются "Крылья Советов" и "Уфа".

Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, на счету которого 15 мячей. У ближайшего преследователя - Сердара Азмуна из "Зенита" - 13 забитых голов в турнире.

Матчи РПЛ в сезоне-2018/19 посетили 4 млн 36 тыс. 196 болельщиков, что является рекордом по посещаемости.

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Итоги РПЛ: "Локомотив" завоевал прямую путевку в Лигу чемпионов, ЦСКА - в Лигу Европы

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Теги: РПЛ, Локомотив, Зенит, Краснодар, ЦСКА, Спартак, Арсенал, Лига чемпионов, Лига Европы



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