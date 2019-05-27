РМК и УГМК ждут решения жителей Екатеринбурга, властей и епархии на тему строительства храма

"Уральская горно-металлургическая компания" и "Русская медная компания", которые являются основными инвесторами строительства храма святой Екатерины, выпустили совместное заявление. Сообщение опубликовано на сайте УГМК, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Участие компаний в этом проекте заключается исключительно в благотворительной финансовой помощи. Место, общественные слушания по его определению и другие обстоятельства строительства являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии. УГМК и РМК ждут очередного решения жителей Екатеринбурга, городских властей и епархии относительно такого места для возведения храма, которое устроит и успокоит всех. После того, как будет принято окончательное решение, металлургические холдинги рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства", - сообщают компании.

Напомним, что 13 мая в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.

Также Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования о том, что жители Екатеринбурга думают о строительстве храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Так, 58% уральцев считают, что храм должен быть построен в другой части города, а 74% охарактеризовали это место как неудачное. Ещё 18% жителей выступили в принципе против строительства собора.