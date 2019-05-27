23 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Антон Шипулин (2019) | Фото: Накануне.RU

Шипулин рассказал, как собирается вести предвыборную кампанию

Бывший биатлонист Антон Шипулин (31) поблагодарил тех участников праймериз "Единой России", которые поддержали его и выдвинули кандидатом от партии на довыборы в Госдуму. Теперь у экс-участника сборной России есть шанс стать депутатом парламента от Серовского одномандатного округа (Свердловская область).

"Ваша поддержка - главная мотивация для меня, - пишет Шипулин в Instagram. - Вместе со мной в "праймериз" принимали участие еще пять кандидатов. Хочу обратиться к ним: я готов встретиться с вами и выслушать предложения по решению проблем округа. Идеи, которые совпадают с моим видением, я включу в свою программу".

Шипулин рассказал, что объехал каждый из 21 муниципалитетов округа и провел 150 встреч. Он заверил, что "изучил ситуацию" и "знает основные проблемы". Во время предстоящей избирательной кампании спортсмен намерен "стараться встретиться с каждым своим избирателем".

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Шипулин рассказал, как собирается вести предвыборную кампанию

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Теги: антон шипулин, выборы, госдума, серовский одномандатный округ



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