В Москве горел автосалон на Псковской

В Москве сегодня рано утром произошел пожар в автосалоне.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГУ МЧС, в 5 часов 21 минуту поступил сигнал о пожаре по улице Псковская, 13. Произошло загорание в подвале четырехэтажного производственно-административного здания, в котором находится автосалон.

Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями огонь был ликвидирован. Выяснилось, что горело оборудование в картонных коробках на площади 8 кв.м.

Как отметили в МЧС, сведений о пострадавших не поступало.