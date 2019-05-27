23 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Уралхим завод Азот Березники (2019) | Фото: vk.com, Уралхим

В Березниках штатная работа филиала "Уралхима" перепугала местных жителей

Жители Березников пожаловались в соцсетях на гул, который, по их версии, стал следствием аварии на местном филиале "Уралхима". На предприятии заявили, что никаких ЧП у них не было, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Запись о том, что "что-то бомбануло", появилась в одной из групп в соцсети сегодня ночью. Комментаторы стали выдвигать версии о причинах гула. Кто-то говорил о том, что на "Азоте", местном филиале "Уралхима", "что-то спускали, и всё это совпало с грозой", отсюда и шум. Другие были более категоричны, заявляя, что "на предприятии произошёл взрыв".

В пресс-службе "Азота" Накануне.RU рассказали, что никаких аварий не было, в филиале в ночь с 26 на 27 мая производили плановую остановку агрегата аммиака №2 на ежегодный остановочный ремонт.

"Согласно особенностям технологического процесса, производится сброс давления и сред на факельные системы, который сопровождался шумом. Было организовано сопровождение данного процесса аварийными службами. Остановка произведена в соответствии со всеми нормами и правилами", - добавили в пресс-службе.

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В Березниках штатная работа филиала "Уралхима" перепугала местных жителей

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Теги: Азот, Уралхим, ремонт



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