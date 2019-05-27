В Кургане вывозом мусора возле домов, которые остались без управкомпаний, занимается бюджетное учреждение

Власти Кургана контролируют ситуацию с вывозом мусора с контейнерных площадок тех жилых домов, которые остались без обслуживания управкомпании.

Дом №32 на проспекте Конституции - один из таких, раньше управлением занималась компания "Респект", недавно за безответственную работу ее лишили лицензии. Также вопросы у мэрии сейчас появились к руководству УК "Дом", которая обслуживает дома №5А и 9 на улице Краснодонской и дом №5Б на улице Технической.

"Работа этой организации в части уборки контейнерных площадок многоквартирных домов и вывоза с них мусора уже длительное время находится на контроле муниципалитета и была признана неудовлетворительной. Кроме того, по улице Технической образовалась несанкционированная свалка мусора", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кургана.

Сейчас на этих адресах уборку территории от мусора проводит МБУ "КурганЛес". По требованию мэрии управляющей компанией "Дом" были предоставлены графики по вывозу твердых бытовых отходов с контейнерных площадок многоквартирных домов, находящихся на ее обслуживании.