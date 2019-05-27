23 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинске компания отозвала жалобу на аукцион по ремонту дорог

В Челябинске отозвана жалоба на аукцион по ремонту дорог в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с начальной стоимостью 827 млн рублей. Закупка продолжается, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Напомним, жалоба поступила от ООО "ИнПрофСтрой". По мнению заявителя, после внесения изменений в документацию об аукционе были сокращены сроки подачи заявок и не установлены дополнительные требования к участникам, которые должны предъявляться при проведении закупок отдельных видов работ, в том числе работ по ремонту объектов улично-дорожной сети.

Компания просила признать жалобу обоснованной и отменить результаты проведения аукциона.

Добавим, что ранее УФАС уже дважды отменяло итоги этого аукциона.

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В Челябинске компания отозвала жалобу на аукцион по ремонту дорог

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Теги: УФАС, ремонт дорог, аукцион,



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