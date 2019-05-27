В Челябинске компания отозвала жалобу на аукцион по ремонту дорог

В Челябинске отозвана жалоба на аукцион по ремонту дорог в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с начальной стоимостью 827 млн рублей. Закупка продолжается, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Напомним, жалоба поступила от ООО "ИнПрофСтрой". По мнению заявителя, после внесения изменений в документацию об аукционе были сокращены сроки подачи заявок и не установлены дополнительные требования к участникам, которые должны предъявляться при проведении закупок отдельных видов работ, в том числе работ по ремонту объектов улично-дорожной сети.

Компания просила признать жалобу обоснованной и отменить результаты проведения аукциона.

Добавим, что ранее УФАС уже дважды отменяло итоги этого аукциона.