23 Сентября 2020
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Экономика В России
(2004) | Фото

Торговые сети хотят обязать выкупать стеклотару у россиян

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин, сообщают "Известия".

Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития обязали до 15 ибня проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Поручение ведомствам дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

По данным газеты, ввести обязательный прием тары предложили представители партии "Справедливая Россия". Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5-7 рублей за пустую бутылку.

Как пояснил изданию заместитель руководителя фракции Олег Нилов, для того, чтобы мотивировать россиян к сбору пригодных к вторичной переработке отходов, необходимо применять "материальные механизмы поощрения".

Отметим, предполагается, что новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами, которая начала действовать в России с 1 ноября 2018 года, позволит вернуть в оборот основную долю вторичных ресурсов.

В прошлом году производители крепких напитков предложили запретить вторичное использование стеклотары от алкоголя свыше 28 % крепости. По их мнению, такая мера позволит защититься от контрафактного алкоголя.

Однако запрет на вторичное использование стеклотары в случае его принятия будет противоречить требованиям 89 ФЗ "Об отходах производства и потребления", так как стеклотара, если она собрана раздельно, имеет меньший класс опасности, чем ТКО, а запрет на их прием не будет способствовать их раздельному сбору.

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Торговые сети хотят обязать выкупать стеклотару у россиян

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Теги: стеклотара, торговые сети



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