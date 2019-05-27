23 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
парковка на газоне (2017) | Фото:http://kotlovka.mos.ru/

Депутаты Екатеринбурга обсудят ситуацию вокруг "гряземесов"

Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят ситуацию с парковкой машин на газонах, цветниках, а также детских и спортивных площадках. Уже завтра директор МКУ "Служба заказчика" Кировского района Валерий Корнет предоставит народным избранникам доклад о "гряземесах", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Также участие примет первый заместитель главы города Александр Ковальчик и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубунов.

Напомним, что в конце 2018 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли два закона, которые позволят штрафовать "гряземесов".

Первый документ связан с изменением статьи 16 закона "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области", устанавливающей ответственность за нахождение транспортных средств на газонах. "Гряземесов" ждет наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц - от 5 до 40 тыс. руб., на юридических лиц – от 150 до 500 тыс. руб.

Также закон дополнен примечанием, закрепляющим понятия "газон" и "зеленые насаждения", которые также прописаны в правилах по благоустройству большинства муниципалитетов

В июле 2018 года Верховный суд оставил без изменения решение Свердловского областного суда, который признал недействующей статью 16 областного закона об административных правонарушениях, предусматривающую штраф за парковку на объектах благоустройства. Тогда было указано, что вопрос ответственности "гряземесов", по сути, прерогатива федерального законодателя.

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Депутаты Екатеринбурга обсудят ситуацию вокруг "гряземесов"

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Теги: ЗакСО, парковка на газонах, платные парковки, Вячеслав Вегнер



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Развитие сюжета:

Ранее 28.05.2019 12:48 Мск В думе Екатеринбурга участковым предложили заниматься "гряземесами"

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