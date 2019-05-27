23 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Эмилия Кларк Игра престолов Кит Харингтон (2018) | Фото:instagram.com/emilia_clarke

В сети появились кадры первой реакции актеров "Игры престолов" на сценарий последнего сезона

После того, как финишировал последний сезон "Игры престолов", в сети появились кадры с реакцией каста на сценарий этого сезона. Это зрители узнавали о событиях в Вестероссе, глядя на красивую картинку. А актерам достался жестокий и порою шокирующий текст.

Телеканал HBO в документальном мини-фильме "Игра престолов: последние часы" показал, как проходила читка сценария. Актеры собрались за большим столом, попивают кофе и едят. Но вот они узнают, что Арья убивает Короля Ночи – раздаются радостные аплодисменты, все поздравляют актрису Мэйси Уильямс, будто она действительно только что с кем-то сразилась. Мэйси довольна, принимает поздравления.

Game of Thrones: The Last Watch GIFs

Game of Thrones: The Last Watch GIFs

Game of Thrones: The Last Watch GIFs

А потом Кит Харингтон узнает, что его персонаж – Джон Сноу – убивает возлюбленную, Дейнерис Таргариен. Харингтон сначала читает, держась за голову, а потом в ужасе закрывает рот рукой. Шокирована и Мэйси, а вот Эмилия Кларк почему-то довольно кивает и улыбается. В конце показывают, как Кит начинает плакать.

Game of Thrones: The Last Watch GIFs

Game of Thrones: The Last Watch GIFs

Game of Thrones: The Last Watch GIFs

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В сети появились кадры первой реакции актеров "Игры престолов" на сценарий последнего сезона

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Теги: игра престолов, последний сезон, кит харингтон, каст, сценарий, мэйси уильямс, эмилия кларк, реакция



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