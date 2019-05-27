Facebook обвинили в пособничестве жестокому обращению с животными

Социальная сеть Facebook подверглась критике за пособничество жестокому обращению с животными. В отчете правозащитной организации Lady Freethinker сообщается, что на платформе легко можно найти страницы и сообщества, посвященные собачьим боям, и банить подобные страницы никто не спешит.

С октября 2018 года по февраль 2019 организация нашла 2 тыс. постов, посвященных собачьим боям или торговле бойцовыми собаками, предназначенными для боев. Вычеслено более 150 страниц, активно вовлеченные в собачьи бои.

В отчете говорится: "Facebook стал платформой для обсуждения достоинств конкретных собак и заводчиков, часто на закрытых форумах. Многие страницы и группы используют закодированную терминологию, который обычный читатель не может понять". Например, собаку могут описывать как "великого чемпиона с пятью победами", а загон, в котором стравливаются собаки, называют "4x4". "Уровень насилия и эксплуатации собак ужасен", - цитирует Guardian основательницу Lady Freethinker Нину Джекель.