В Минобороны хотят изменить процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах

В Министерстве обороны РФ подготовили поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". Они изменят процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах.

Если поправки будут приняты, военкоматы смогут сомневаться в диагнозах гражданских врачей и отправлять призывников на медицинское освидетельствование в организации, список которых будет обозначен позже. Процедура будет касаться мужчин, которые получили отсрочку: состояние их здоровья можно будет повторно проверить в течение весеннего и осеннего призыва.

Поправки направлены на борьбу с гражданами, уклоняющимися от службы, которым способствуют недобросовестные врачи, ставя ложный диагноз. По новому документу, медицинскую проверку можно будет инициировать неограниченное количество раз. Однако закон не будет касаться призывников с инвалидностью или серьезными заболеваниями, поскольку они навсегда освобождаются от армии, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил об уходе призывной армии в прошлое.