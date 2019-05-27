23 Сентября 2020
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Армия и ВПК В России
армия, военнослужащий (2019) | Фото: Накануне.RU

В Минобороны хотят изменить процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах

В Министерстве обороны РФ подготовили поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". Они изменят процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах.
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Если поправки будут приняты, военкоматы смогут сомневаться в диагнозах гражданских врачей и отправлять призывников на медицинское освидетельствование в организации, список которых будет обозначен позже. Процедура будет касаться мужчин, которые получили отсрочку: состояние их здоровья можно будет повторно проверить в течение весеннего и осеннего призыва.

Поправки направлены на борьбу с гражданами, уклоняющимися от службы, которым способствуют недобросовестные врачи, ставя ложный диагноз. По новому документу, медицинскую проверку можно будет инициировать неограниченное количество раз. Однако закон не будет касаться призывников с инвалидностью или серьезными заболеваниями, поскольку они навсегда освобождаются от армии, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил об уходе призывной армии в прошлое.

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В Минобороны хотят изменить процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах

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Теги: Минобороны, медкомиссия, военкомат



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