Заведующий перинатальным центром будет баллотироваться в заксобрание Ямала от "Единой России"

На Ямале заведующий перинатальным центром салехардской окружной клинической больницы Алексей Денисов будет избираться на дополнительных выборах депутата заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа от партии "Единая Россия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Подведены итоги предварительного голосования. Он набрал 89,7% голосов, заручившись поддержкой 2622 избирателей. Соперники Денисова директор ГУ "Центр развития интернет-коммуникаций" Николай Шандрыголов и директор салехардского центра молодежи Степан Зинченко отстали с небольшим отрывом. У них по 1894 и 1879 голосов соответственно. Меньше всего голосов у четвертого кандидата - учителя английского языка Анжелы Печенкиной. Ее поддержали 356 избирателей.

Также на предварительном голосовании "ЕР" избиратели выбирали кандидатов для участия в выборах в думу Салехарда. Всего заявились 81 участник. По итогам праймериз определились тройки лидеров. Так, в избирательном округе №1 тройку лидеров составили Марина Барт, Ольга Глазкова и Лариса Цупикова. Они набрали по 95,9%, 88,7% и 84,8% голосов. По избирательному округу №2 – Евгений Забара набрал 87%, Вадим Кугаевский - 85,1%, Игорь Овсяник - 84,8%, Павел Титов - 70,9%, Александр Бородин - 63,2%. Избирательный округ №3: Владимир Мартынюк - 89,7%, Оксана Беседина - 87,3%, Роман Арефьев - 84,2%, Андрей Умников - 80,7%, Денис Теленков - 79,1%. В избирательном округе №4 тройка лидеров: Владимир Полупанов, Александр Пизняк, Светлана Хороля. У них 92,3%, 89,4% и 83,0% соответственно. В избирательном округе №5 голоса распределились так: Начия Гизатуллина - 81,9%, Игорь Павлиский - 79,8%, Татьяна Соловьева - 79,0% и Игорь Семенов - 76,1%.

Как сообщил секретарь регионального отделения "ЕР" Алексей Ситников, результаты будут официально утверждены оргкомитетом в ближайшие дни.