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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
гараж (2009) | Фото:uainfo.com

Участники митинга против "налога на гаражи" в Нефтеюганске пригрозили чиновникам референдумом

На митинг против 25-кратного роста налога на землю под гаражами в Нефтеюганске вышли более 280 человек. Данные приводят организаторы протеста - партия КПРФ.

Решение о повышении налога принято городскими депутатами, ставка выросла с 0,04% до 1%. Чиновники и члены общественного совета города митинг проигнорировали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного отделения партии.

"Власть, которая сама же и породила этот налоговый экстремизм, явиться на митинга "постеснялась", а карманные "общественники" оказались солидарны с властью, а не горожанами", - считают коммунисты.

митинг КПРФ против роста налогов, Нефтеюганск(2019)|Фото: Пресс-служба Ханты-Мансийского окружного Комитета КПРФ

В итоговой резолюции партийцы отметили, что указания о недопустимости резких скачков налога на землю в обращении к Федеральному Собранию давал президент: "Мы задаём вопрос: господа депутаты и глава города Нефтеюганска, для Вас рекомендации президента - пустой звук?"

митинг КПРФ против роста налогов, Нефтеюганск(2019)|Фото: Пресс-служба Ханты-Мансийского окружного Комитета КПРФ

КПРФ потребовала отменить решение гордумы в части размеров ставки налога на земельные участки, предназначенные для гаражей, а также определить границы всех гаражных кооперативов в городе и поставить их на кадастровый учёт.

"В случае неисполнения данных требований оставляем за собой право инициировать городской референдум, вопросы которого могут коснуться не только налога. Слуги, которые нас же грабят, народу не нужны!" - говорится в резолюции.

митинг КПРФ против роста налогов, Нефтеюганск(2019)|Фото: Пресс-служба Ханты-Мансийского окружного Комитета КПРФ

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Участники митинга против "налога на гаражи" в Нефтеюганске пригрозили чиновникам референдумом

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Теги: митинг, КПРФ, Нефтеюганск, Алексей Савинцев



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