Приморские школьники извинились перед педагогами за БДСМ-вечеринку

Школьники, которые сняли скандальное видео в школе Владивостока, попросили прощения и признали свою вину.

Руководство школы не применило к ним мер воздействия, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.

По ее словам, резонанс видео получило, в том числе, потому, что СМИ назвали это "последним звонком". "Но это был последний день после учебы…А все говорят: "Как может быть такой последний звонок?", поэтому все кипит", - сказала Пугина.

Выпускной вечер состоялся 22 мая, в соцсетях появилось видео, на котором ученики школы с углубленным изучением предметов эстетического цикла были одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского. По факту проведения БДСМ выпускного начались проверки. Директор школы Галина Пугина написала заявление об увольнении.

Родители одной из школьниц будут оштрафованы за то, что их дочь незаконно носила форменную одежду со знаками различия. Штраф за это нарушение - от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.

В УМВД по Приморью сообщили, что форменную одежду старшеклассники приобрели в магазине спецодежды специально для проведения "вечеринки", пишет Regnum.

Ранее выпускница средней школы №74 Владивостока, в которой прошел "БДСМ-выпускной", призвала поддержать директора учебного заведения. По ее словам, педагогов такого уровня во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки и увольнения таких специалистов допускать нельзя.