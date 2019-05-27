В Тюменской области при попытке убить главу района сожгли дом чиновницы

Следователи "взяли" предполагаемых поджигателей дома и.о. главы Ярковского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

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По версии следствия, в 2.00 23 мая 47- и 22-летние злоумышленники подожгли здания, расположенные во дворе дома и.о. главы Ярковского района. Целью налёта было убийство чиновницы, однако достичь её не удалось – пострадавшая вовремя покинула загоревшийся дом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". Вскоре подозреваемым предъявят обвинение.