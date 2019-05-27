23 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Дом пепелище и.о. главы Ярковского района (2019) | Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюменской области при попытке убить главу района сожгли дом чиновницы

Следователи "взяли" предполагаемых поджигателей дома и.о. главы Ярковского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.
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По версии следствия, в 2.00 23 мая 47- и 22-летние злоумышленники подожгли здания, расположенные во дворе дома и.о. главы Ярковского района. Целью налёта было убийство чиновницы, однако достичь её не удалось – пострадавшая вовремя покинула загоревшийся дом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". Вскоре подозреваемым предъявят обвинение.

Дом пепелище и.о. главы Ярковского района(2019)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

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В Тюменской области при попытке убить главу района сожгли дом чиновницы

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Теги: и.о. главы Ярковского района, покушение на убийство, поджог



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Развитие сюжета:

Ранее 27.05.2019 14:53 Мск В Тюменской области арестованы фигуранты дела о покушении на жизнь главы района

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