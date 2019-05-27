СКР начал проверку после нападения хакасского чиновника на журналистов

В Хакасии следственный комитет начал проверку после нападения чиновника – главы Ширинского района республики – на журналиста телеканала "Россия 24".

В выходные в сети появилось видео, на котором в кабинете у Сергея Зайцева журналист пытается взять интервью у чиновника, а тот в ответ начинает рукоприкладствовать, отбирает у корреспондента микрофон, валит его на пол и выгоняет. Все это снял оператор съемочной группы.

"Мы начали проверку данного инцидента. Выясняем все обстоятельства", - цитирует РИА Новости представителя республиканского следственного управления СКР.

В воскресенье заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко (он же бывший сотрудник СГТРК) от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни партийная комиссия по этике вынесет решение в его отношении. Региональное отделение ЕР в Хакасии также рассмотрит инцидент с хакасским чиновником и журналистом телеканала "России 24".