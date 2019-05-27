Василевский вошел в символическую сборную чемпионата мира по хоккею

Международная федерация хоккея назвала игроков, вошедших в символическую сборную чемпионата мира 2019 года.

В команду вошли шесть хоккеистов: вратарь Андрей Василевский (Россия), защитники Филип Гронек (Чехия) и Микко Лехтонен (Финляндия), нападающие Уильям Нюландер (Швеция), Якуб Ворачек (Чехия) и Марк Стоун (Канада).

Напомним, российская команда выиграла бронзовые медали чемпионата, победив Чехию в матче за третье место. "Золото" завоевала сборная Финляндии, в финале одолев Канаду.