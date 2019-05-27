Экономика городов-миллионников догонит Москву через 100 лет

По показателю подушевого валового городского продукта (ВГП) средний город-миллионник России отстают от Москвы на 100 лет. Такой вывод содержится в исследовании Центра городской экономики КБ "Стрелка".

ВГП Москвы в расчете на душу населения более чем в два раза превосходит аналогичный показатель нестоличных городов-миллионников. Продвинутые мегаполисы с темпом прироста ВГП в 2010–2017 гг. 1,4% (Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар) смогут догнать Москву за 10 лет, отмечают исследователи. Среди отстающих по уровню ВГП городов (порядка 0,2% роста в год) аналитики выделили Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород. Этим городам понадобится в среднем 20 лет при годовом росте 5,4%.

Мегаполисы в 2017 г. обеспечивали 32,3% ВВП страны, доля Москвы в этом - 54,4%, еще 15,1% - Петербург. В столице доходы бюджет на душу населения также в разы превышают показатели других российских мегаполисов, пишет РБК со ссылкой на исследование.

В то же время аналитики указывают на то, что кризис сильнее всего ударил именно по нестоличным городам-миллионникам, чей ВГП после 2014 г. упал в среднем на 5,1% против 2,8% в среднем по стране.

Крупные города исчерпали потенциал роста за счет перетока населения из сельских территорий. Сейчас ускорение динамики валового продукта напрямую зависит от темпов наращивания объема инвестиций, причем, для мегаполисов этот показатель должен быть выше 25% ВВП, указанных в целях развития экономики.