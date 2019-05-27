Медведев: В России тестируется система электронного голосования

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о тестировании системы электронного голосования, которое проводилось в воскресенье во время праймериз партии.

"На этих выборах использовались новые возможности, связанные с электронным голосованием, то есть наше предварительное голосование было электронным", - сказал премьер-министр. По его словам, "это, по сути, обкатка новых технологий, которые могут использоваться в дальнейшем, в том числе и уже в полноценной избирательной практике".

Медведев отметил, единый день предварительного голосования прошел для подготовки к едином дню голосования 8 сентября. Глава кабмина также выразил благодарность кандидатам, участвовавшим в праймериз, сообщает ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, 8 сентября в единый день голосования в России пройдут 16 губернаторских кампаний, предстоит доизбрать депутатов Госдумы в четырех субъектах, также будут проходить десятки кампаний по выборам депутатов в региональные/местные представительные органы власти.

По понятным причинам, руководители "партии власти" на местах сегодня озабочены отбором и выдвижением наиболее ресурсных кандидатов на выборах от "Единой России", тем более что рейтинг партии за последние несколько лет серьезно просел. Многие выдвиженцы предпочитают вообще-то не афишировать свою связь с "ЕР", потому как партия в результате целого ряда непопулярных решений ("пенсионная" и "мусорная" реформы, повышение НДС и т.д.) стала по-настоящему "токсичной" для избирателя.