23 Сентября 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: tvkinoradio.ru

"Аладдин" возглавил российский прокат по итогам уикенда

Фильм режиссера Гая Ричи "Аладдин" собрал 413,5 млн руб. в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа.

Картина возглавила прокат по итогам прошлого укенда. Роль Аладдина исполнил актер Мена Массуд, принцессу Жасмин сыграла Наоми Скотт, а Джинна из волшебной лампы - голливудский актер Уилл Смит.

Второе место по итогам выходных занял мультфильм "Тайная жизнь домашних животных - 2". Картина заработала в России более 150 млн руб. Замыкает тройку фильм "Покемон. Детектив Пикачу", собравший за минувшие выходные 94,2 млн руб. В картине снялись реальные актеры, а покемона Пикачу озвучил голливудский актер Райан Рейнольдс, сообщает ТАСС.

Далее в рейтинге идут третья часть боевика "Джон Уик" c Киану Ривзом и Холли Берри и новинка проката - хоррор "Гори, гори ясно".

Фильм "Аладдин" снят на основе одноименного мультфильма студии Walt Disney. Его мировые сборы уже превысили $200 млн.

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"Аладдин" возглавил российский прокат по итогам уикенда

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Теги: Аладдин, кино, фильмы



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