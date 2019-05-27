23 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Санкт-Петербург
квитанции, счета, ЖКХ, ЖКУ (2018) | Фото: EADaily

Жители Петербурга будут платить меньше за отопление и газ

В Санкт-Петербурге с 1 июля ожидается снижение цен на отопление.

Также идет работа по сокращению нормативов на потребление газа и тарифов на электроэнергию. Таким образом, ФАС РФ поддержала начинания Смольного. Об этом заявил глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев на встрече с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.

По словам Артемьева, принципы образования тарифов довольно часто вызывают вопросы у ФАС, и бывают случаи, когда поставщики ресурсов даже не рассматривают возможности оптимизации своих расходов, автоматически повышая плату для населения.

"И вот это первый случай в новейшей истории, в нашей тарифной политике, когда город заставляет компании экономить ресурсы, экономить на своих собственных издержках", - сказал Игорь Артемьев. Он предложил другим регионам взять на вооружение опыт Петербурга.

По данным администрации Санкт-Петербурга, с 1 июля планируется снизить платежи для всех групп населения. За год экономия для жителей города составит 1,5 миллиарда рублей. Также тарифы должны снизиться на электроэнергию и воду. Кроме того, власти инициируют снижение норматива для потребителей газа, сообщает "Российская газета".

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Жители Петербурга будут платить меньше за отопление и газ

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Теги: Санкт-Петербург, ЖКХ, газ, отопление



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