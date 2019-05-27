В российских магазинах сократится количество ценников

Число ценников в магазинах России в ближайшее время будет сокращено.

Минпромторг подготовил постановление, которое изменит правила торговли. Теперь продавцы смогут использовать единый ценник для схожих товаров одного производителя, имеющих одинаковую цену. Незначительные отличия браться в расчет не будут.

По данным ведомства, в настоящее время число различных товаров в магазинах доходит до 100 тыс., а потому сопроводить все их ценниками затруднительно. На это уходит много времени и требуется дополнительный персонал, что увеличивает расходы магазинов. Как считают в Минпромторге, сокращение количества ценников на 20% способно снизить издержки продавцов, компенсирующих свои расходы за счет покупателей, сообщает "Российская газета".