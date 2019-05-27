23 Сентября 2020
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аренда жилья ЧМ-2018 Саранск (2018) | Фото: cdn-p.cian.site

В России растут цены на аренду квартир

В мае стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах-миллионниках увеличилась на 1,1%, а стоимость аренды двухкомнатных стала выше на 0,3%.

Как сообщил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, динамика роста цен зависит от региона и связана с приближением лета, когда приходит стагнация для рынка недвижимости после апрельского роста цен.

Сейчас однокомнатная квартира в Москве обойдется в среднем в 35 тыс. руб., а "двушка" – в 53 тыс. руб. По сравнению с прошлым апрелем рост цен составил 2% и 3% соответственно.

Также аренда жилья подорожала в Санкт-Петербурге. Там однокомнатная квартира теперь обойдется в среднем в 28,2 тыс. руб., а двухкомнатная - в 45,9 тыс. руб. Подорожание по сравнению с апрелем составило 4% и 6% соответственно.

Самый высокий рост зафиксирован в Сочи, где стоимость аренды квартир увеличилась на 13,2% и составила в среднем 41,3 тыс. руб. В Краснодаре цена выросла на 12,4%, до 27,4 тыс. руб., сообщает "Коммерсант".

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В России растут цены на аренду квартир

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Теги: квартиры, аренда



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