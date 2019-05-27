23 Сентября 2020
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патриарх кирилл, сквер у драмтеатра, храм святой екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

Патриарх Кирилл: В России строится три храма в сутки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская Православная церковь возводит по три храма в сутки.

По его словам, дело не в том, что "у нас слишком много денег". "Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается", — сказал Кирилл.

Как считает патриарх, в СССР пытались построить счастливую жизнь без Бога, но ничего не получилось. По словам предстоятеля Русской православной, из сложившейся ситуации народ вынес урок: без Бога невозможно построить счастливую жизнь.

Патриарх говорит, что в условиях современного мира, когда люди поглощены решением житейских вопросов, особенно необходимо место, где можно почувствовать близость к Богу, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Екатеринбургской епархии отказались учитывать результаты опроса, проведенного ВЦИОМ в городе по поводу строительства храма Святой Екатерины. Напомним, больше половины опрошенных горожан (58%) опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. "По мнению Екатеринбургской епархии, проводить опрос во время обострения ситуации, не дав сторонам предоставить аргументы, это не делает опрос конструктивным и отражающим действительную ситуацию.

Поскольку в обществе еще сохраняется определенная напряженность и недоинформированность относительно проекта строительства храма, благоустройства сквера и городской набережной (потому общество в принципе пока не может сформировать о нём свое мнение), а в горожанах ещё слишком велико эмоциональное напряжение, в таком настроении решения не принимаются.

К тому же, это всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю "перегретость" общества", - говорится в релизе, распространенном в Telegram-канале епархии.

Напомним, в середине мая в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.

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Патриарх Кирилл: В России строится три храма в сутки

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Теги: Патриарх Кирилл, храмы, религия



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