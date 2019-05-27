В Киеве треснул новый пешеходный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, выполненный из стекла.

Конструкция треснула на второй день после открытия. Из опубликованного видео следует, что часть моста огорожена, а на месте присутствуют представители правоохранительных служб. При этом Кличко осматривает треснутое стекло.

По его словам, механическое повреждение могло произойти снизу моста. "Рассматривается версия того, что стреляли", — отметил глава города, сообщает "Рен ТВ".

Мост открыли 25 мая между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка". На следующий день на конструкции образовались трещины.