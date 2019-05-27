Сбербанк призвал к бдительности во время использования своих терминалов

В московских отделениях Сбербанка появились предупреждения о том, что необходимо быть внимательными при использовании терминалов финансового учреждения.

На некоторых из них стоит сообщение с призывом нажать на красную кнопку перед началом выполнения операций. Это поможет убедиться в том, что операция предыдущего пользователя терминала была завершена, сообщает "Эхо Москвы".

Напомним, злоумышленники придумали новую схему мошенничества: преступник подходит к терминалу, затем, не вставляя карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее. Если в следующие полторы минуты карту вставит следующий клиент, с нее спишут деньги по запросу предыдущего.

Как сообщалось ранее, в России мошенники нашли новый способ обмана клиентов Сбербанка: они звонят гражданам с телефонов, номера которых определяются как сбербанковские и указаны на обратной стороне банковской карты.