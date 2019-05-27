Выборы в Европарламент: партия Ле Пен лидирует во Франции

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    женский жилет вот

Политика За рубежом
лидер французского &quot;Национального фронта&quot; Марин Ле Пен (2014) | Фото:http://www.islam.ru

Выборы в Европарламент: партия Ле Пен лидирует во Франции

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции, набирая 24,2% голосов.

За ней идет президентская "Вперед, республика" с 22,4%. Таковы данные exit poll. Замыкают тройку зеленые Europe Ecologie - Les Verts, у которых 12,7%, тем самым оставляя позади "Республиканцев", набирающих 8,5% голосов избирателей.

Список "Вперед, республика" возглавляет Натали Луазо, которая ранее занимала пост министра по европейским делам при МИД Франции. Во главе списка "Национального объединения" 23-летний Жордан Барделла, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что выборы в Европарламент будут "референдумом о доверии" президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ле Пен пояснила, что Макрон, как глава партии "Вперед, Республика!", "отдает свое будущее в руки избирателей". В этой ситуации, по ее словам, президент должен последовать примеру генерала Шарля де Голля и в случае проигрыша своей партии покинуть пост.

Ранее стало известно, что украинский президент Петр Порошенко хочет избраться в депутаты Европарламента, когда Украина вступит в ЕС.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Выборы в Европарламент: партия Ле Пен лидирует во Франции

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Европарламент, выборы, Ле Пен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.05.2019 10:31 Мск Ле Пен считает, что выборы в Европарламент будут "референдумом о доверии" Макрону

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети