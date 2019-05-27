Выборы в Европарламент: партия Ле Пен лидирует во Франции

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции, набирая 24,2% голосов.

За ней идет президентская "Вперед, республика" с 22,4%. Таковы данные exit poll. Замыкают тройку зеленые Europe Ecologie - Les Verts, у которых 12,7%, тем самым оставляя позади "Республиканцев", набирающих 8,5% голосов избирателей.

Список "Вперед, республика" возглавляет Натали Луазо, которая ранее занимала пост министра по европейским делам при МИД Франции. Во главе списка "Национального объединения" 23-летний Жордан Барделла, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что выборы в Европарламент будут "референдумом о доверии" президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ле Пен пояснила, что Макрон, как глава партии "Вперед, Республика!", "отдает свое будущее в руки избирателей". В этой ситуации, по ее словам, президент должен последовать примеру генерала Шарля де Голля и в случае проигрыша своей партии покинуть пост.

Ранее стало известно, что украинский президент Петр Порошенко хочет избраться в депутаты Европарламента, когда Украина вступит в ЕС.