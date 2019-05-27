23 Сентября 2020
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Экономика В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

Вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям россиян

С 26 мая вступил в силу приказ министерства труда, который уточняет правила расчета социальной доплаты к пенсии.

Данный документ дополняет принятый в апреле 2019 года закон о новых правилах индексации пенсий ниже прожиточного минимума. Согласно приказу, в первую очередь будут устанавливать социальную доплату, которая приравняет пенсию к уровню прожиточного минимума, и только потом будет проводиться индексация. Это позволит выплачивать пенсии выше прожиточного минимума, сообщает "Российская газета".

Напомним, поручение президента России о перерасчете пенсий до 1 июля 2019 года коснется 12% неработающих пенсионеров. На это будет потрачено в ближайшие 5 лет 120 млрд руб. Пенсии должны индексироваться сверх прожиточного минимума пенсионера – этот принцип одобрила после послания Владимира Путина комиссия по законопроектной деятельности кабмина. Доплата неучтенных при пересчете сумм будет выплачиваться с 1 января 2019 года.

Всего в России 34 млн пенсионеров. Если пересчет будет произведен у 12%, то это коснется 3 млн 750 тыс. пенсионеров. В 2019 году на индексацию пенсионных выплат пойдет от 15 до 20 млрд руб.

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Вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям россиян

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Теги: пенсии, выплаты, доплаты



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