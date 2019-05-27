В Москве сын экс-сенатора сбил сотрудника ДПС

Сын бывшего члена Совета Федерации Амира Галлямова Тимур наехал на инспектора дорожно-почтовой службы.

Инцидент произошел в Москве. Галлямов признался после задержания, что находился под наркотическим опьянением после того, как употребил кокаин. В ночь на 26 мая водителя Toyota Land Cruiser на западе Москвы остановили для проверки документов. Владелец авто решил скрыться, а во время погони сбил инспектора ДПС.

Когда его задержали, молодой человек вел себя неадекватно. Автомобилем управлял 27-летний сын бывшего сенатора Тимур Галлямов. Полицейский, получивший травмы, госпитализирован, сообщает "Газета.ру".