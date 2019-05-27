23 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО Москва
полиция, полицейский, ДПС (2018) | Фото: Накануне.RU

В Москве сын экс-сенатора сбил сотрудника ДПС

Сын бывшего члена Совета Федерации Амира Галлямова Тимур наехал на инспектора дорожно-почтовой службы.

Инцидент произошел в Москве. Галлямов признался после задержания, что находился под наркотическим опьянением после того, как употребил кокаин. В ночь на 26 мая водителя Toyota Land Cruiser на западе Москвы остановили для проверки документов. Владелец авто решил скрыться, а во время погони сбил инспектора ДПС.

Когда его задержали, молодой человек вел себя неадекватно. Автомобилем управлял 27-летний сын бывшего сенатора Тимур Галлямов. Полицейский, получивший травмы, госпитализирован, сообщает "Газета.ру".

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В Москве сын экс-сенатора сбил сотрудника ДПС

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Теги: ДТП, ДПС, авария, Совфед, наркотики



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Развитие сюжета:

Ранее 02.07.2020 15:02 Мск Сын экс-сенатора Галлямова, сбивший сотрудника ДПС в Москве, получил два года колонии
Ранее 27.05.2019 09:32 Мск Сына экс-сенатора, сбившего сотрудника ДПС в Москве, лишали прав за "пьяное вождение"

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