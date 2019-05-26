Антон Шипулин выиграл праймериз "Единой России" на довыборы в Госдуму

По предварительным данным, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин одержал победу на праймериз "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Он набрал почти 70% голосов. В региональном отделении партии эту информацию не комментируют.

Отметим, что Антон Шипулин изъявил желание стать кандидатом "ЕР" на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174. Выборы в Госдуму, в которых собирается принять участие бывший биатлонист, состоятся 8 сентября.

Добавим, что на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 явка на момент закрытия счетных участков составила 6,82%. Свой голос за кандидатов отдали 30 тыс. 551 избиратель. Наиболее высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Волчанске. Там, она по состоянию на 20.00 составила 14,86% от общего числа избирателей или 1096 жителей.