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Антон Шипулин (2019) | Фото: Накануне.RU

Антон Шипулин выиграл праймериз "Единой России" на довыборы в Госдуму

По предварительным данным, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин одержал победу на праймериз "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Он набрал почти 70% голосов. В региональном отделении партии эту информацию не комментируют.

Отметим, что Антон Шипулин изъявил желание стать кандидатом "ЕР" на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174. Выборы в Госдуму, в которых собирается принять участие бывший биатлонист, состоятся 8 сентября.

Добавим, что на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 явка на момент закрытия счетных участков составила 6,82%. Свой голос за кандидатов отдали 30 тыс. 551 избиратель. Наиболее высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Волчанске. Там, она по состоянию на 20.00 составила 14,86% от общего числа избирателей или 1096 жителей.

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Антон Шипулин выиграл праймериз "Единой России" на довыборы в Госдуму

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Теги: праймериз, единая россия, предварительное голосование, выборы



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