Дочь Алсу прокомментировала шоу "Голос. Дети"

Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые после скандала прокомментировала шоу "Голос. Дети", передает корреспондент Накануне.RU.

На своей странице в социальной сети Instagram юная певица обратилась с благодарностью к своим подписчикам.

"Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей, за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала!" - написала Микелла.

Также она поблагодарила "Первый канал", организаторов и наставников музыкального шоу за то, что ее мечта выйти на сцену стала реальностью. Кроме того, девочка поздравила с победой остальных участников конкурса.

Напомним, в финале музыкального проекта "Голос. Дети" дочь певицы Алсу набрала 56,5% голосов. Однако выяснилось, что произошла накрутка голосов и результаты были аннулированы. Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб.

Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.