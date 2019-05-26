В Свердловской области лидерами по явке на праймериз "ЕР" стали Волчанск и Верхотурье

В Свердловской области партия "Единая Россия" подвела итоги предварительной явки на праймериз. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии, прошедшее голосование продемонстрировало устойчивый интерес уральцев к выборам.

На довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 явка на момент закрытия счетных участков составила 6,82%. Свой голос за кандидатов отдали 30 тыс. 551 избиратель. Наиболее высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Волчанске. Там, она по состоянию на 20.00 составила 14,86% от общего числа избирателей или 1096 жителей.

На довыборы в заксобрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному округу №11: явка на 20.00 составила 4,53% или 6 тыс. 422 избирателей. Напомним, на довыборах в областной парламент в праймериз участвуют безработный Вячеслав Бисеров, тренер-преподаватель спортивного клуба боевых единоборств Кирилл Перов, депутат думы Екатеринбурга Владимир Смирнов, педагог-психолог Мария Харисова, сердечно-сосудистый хирург Андрей Шерстобитов, пенсионер Сергей Шестаков и пенсионер, председатель благотворительного фонда "Ветераны органов внутренних дел" Владимир Черменинов - он также участвует в предварительном голосовании в Госдуму. Ранее ушедший в городскую думу экс-депутат заксобрания Игорь Володин сообщил, за кого отдал свой голос в ходе праймериз.

На выборы и довыборы в думы муниципалитетов явка составила 6,87% или 1941 избиратель. Наибольшая явка отмечена в Верхотурье, где идет предварительное голосование по определению кандидатов в местную Думу. На момент закрытия участков явка составила 11,54% или 1328 избирателей.

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий сообщил, что к Единому дню голосования партия готовилась три месяца.

"Процедура праймериз вызывает большой интерес. К примеру, по сравнению с 2016 годом, когда в Орджоникидзевском районе проходили основные выборы, число избирателей, пришедших на счетные участки, увеличилось в два раза. В Серовском округе, где проходят довыборы в Госдуму, к выборам мы тоже видим большой интерес: на участки пришли более 30 тысяч избирателей. В ходе предварительного голосования всем кандидатам была предоставлена возможность участвовать в дебатах, организованы встречи с активом – теми людьми, которые работают во всех отраслях", - сообщил Виктор Шептий.