Супруг Соболь господин Мохов оказался ключевым звеном между деньгами Ходорковского и компанией Навального?

Журналисты телеканала «НТВ» провели расследование, посвященное деятельности скандального блогера Алексея Навального. Цель была достигнута - общественности рассказали о том, кто и за какие заслуги спонсирует основателя «ФБК».



Как выяснилось, так называемые «донаты» Навальному идут вовсе не от простых граждан, а от олигархов, живущих заграницей. В их числе и Михаил Ходорковский, осужденный в России и живущий теперь за границей.



Журналисты НТВ утверждают, что некоторые спонсоры, к примеру, Дмитрий и Борис Зимины, пересылают блогеру деньги напрямую. Но есть и те, кто боится так «светиться». Для последних переводы осуществляет Евгений Чичваркин, выступая в качестве посредника. Однако Ходорковский использует более сложные схемы.



Оказалось, что Сергей Мохов, муж протеже Навального Любови Соболь, замешан не только в сотрудничестве с одиозными, почти мафиозными кланами Москвы, но и знаком с Ходорковским. Его лучший друг Сергей Простаков является главным редактором «МБХ Медиа», который создан скандальным олигархом и по сей день финансируется из его кармана. Переписка друзей свидетельствует о том, что Мохов лично встречался с Ходорковским. Более того, Простаков отмечает, что беглый олигарх является покровителем-руководителем, в том числе, и супругу Соболь. Да и все их окружение «сидит» на деньгах Михаила Борисовича.





Казалось бы, где вообще может проходить связь между Ходорковским и Моховым? Но, кажется, все вполне очевидно - общим звеном здесь, вполне вероятно, является Алексей Навальный. Ведь Ходорковский спонсирует блогера далеко не первый год, а Мохов женат на юристе ФБК.



Скрытые переводы денег олигарха в Россию для дестабилизации ситуации были замечены уже давно. К примеру, в 2014 году подручная Ходорковского Наталья Шачкова служила посредником для перевода финансов для российской «Открытой России». Она заказывала у Леонида Волкова два социологических исследования, за которые заплатила правой руке Навального 60 тысяч долларов. Однако выполненной работы никто так и не увидел. Этот случай позволяет предположить, что Мохов вполне может заниматься аналогичной деятельностью.

Постоянное сотрудничество супруга Соболь с «МБХ Медиа» Ходорковского может оплачиваться вовсе не маленькими суммами,а предназанчены они вполне могут быть не только супругу, но и самой Соболь и ее начальнику.

Кстати, существует еще один канал финансирования блогера - Павел Ивлев, бывший адвокат ЮКОСа, бежавший заграницу. Через свою мать он заключил с Навальным договор на то, чтобы последний представлял его интересы, за что заплатил ему 10 тысяч долларов. А вот деятельности с его стороны не было никакой. По крайней мере, о ней ничего не известно. Впрочем, мы можем только догадываться о том, какое количество каналов задействовано в связке Навальный-деньги-Ходорковский.





