Итоговая явка на праймериз в Челябинской области почти достигла 12%

В Челябинской области подведены итоги предварительной явки на праймериз "Единой России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Итоговая явка на предварительном голосовании ставила 11,85%. Всего участниками праймериз стали более 105 тыс. южноуральцев. Самую высокую явку предварительно показал Чесменский муниципальный район, где проголосовало 20,67% избирателей. В Челябинске высокая явка была в Курчатовском районе (15,5%) и в Тракторозаводском районе (13,28%).

Всего, как уточнили в пресс-службе, в нынешней кампании праймериз "ЕР" на Южном Урале участвуют 1 тыс. 92 человека, они претендуют на 487 мандатов в представительных органах разного уровня. 26 мая в Челябинской области для голосования было открыто 170 участков.