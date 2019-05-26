В Прикамье явка на праймериз выше прогнозируемой

В Пермском крае предварительное голосование прошло в штатном режиме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии "Единая Россия".

В настоящий момент идет подсчет голосов. По словам временно исполняющего обязанности руководителя регионального исполкома "ЕР" Станислава Швецова, явка превысила прогнозируемые показатели.

Однако точный процент явки в региональном отделении пока не озвучили.

Отметим, что для организации праймериз было создано 158 счетных участков, на них работали 492 члена счетной комиссии. На предварительное голосование партии "Единая Россия" в Прикамье заявился 931 человек.

Напомним, некоторым жителям края из-за высокой явки вместо бюллетеней выдавали анкеты избирателей.